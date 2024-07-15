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ЄС хоче проігнорувати саміт в Угорщині, аби провчити Орбана – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЄС хоче проігнорувати саміт в Угорщині, аби провчити Орбана – Politico
Міністрів закордонних справ ЄС шукають спосіб уникнути ще одного «пропагандистського шоу Орбана»
фото з відкритих джерел

Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт із закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня

Міністри закордонних справ Європейського Союзу планують знехтувати зовнішньополітичним самітом у Будапешті у серпні. Натомість Євросоюз планує організувати власний «формальний» саміт на той самий час. Про це повідомляє Politico.

Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт із закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. Але після того, як прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та самовільно зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, багато міністрів закордонних справ шукають спосіб уникнути ще одного, як вони вважають, «пропагандистського шоу Орбана».

За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на «формальну» раду із закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

«Якщо цього ж дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником (Боррелем), міністри не зможуть поїхати до Будапешта», – сказав один із дипломатів.

Натомість інший дипломат додав, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть «надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС».

Як зазначає Politico, план неофіційно було обговорено з кількома країнами ЄС, включаючи Францію та Німеччину. У середу, 17 липня, команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

Як повідомлялося, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть міністрів на засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини, на знак протесту проти переговорів Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним.

До слова, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.у ЄС продовжують думати над скороченням часу головування Угорщини у Раді ЄС

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Теги: Віктор Орбан саміт Європейський союз МЗС міністр

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