Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
Диктатор оцінив дії окупантів у війні в Україні 
фото з відкритих джерел

Ворожі вояки відповідають уявленням кремлівської верхівки про образ «російського військового»

Російські вояки, які чинять геноцид та звірства під прикриттям так званої «спеціальної військової операції» в Україні, показують «виняткові приклади хоробрості та самопожертви». Про це заявив на церемонії вручення державних нагород у Кремлі диктатор Володимир Путін.

Імовірно, Путін вирішив похвалити своє гарматне м'ясо за воєнні злочини проти українців, якими вони шокували світ. Відтак питання про те, як у країні-терористці Росії уявляють військову честь і совість, тепер закрите.

Путін також назвав нинішній час непростим, але значущим, наголосивши, що «Росія має відстояти свій суверенітет». Однак деталей, що саме загрожує державі-агресорці, яка тероризує світ, диктатор не уточнив.

Раніше Путін звернувся до рашистів, які вбивали мирних українців, і назвав їх «героями» і підкреслив, що таке ставлення поділяють усі росіяни.  

Тим часом ЗСУ впевнено показують своє ставлення до фейкового «героїзму» окупантів. Станом на 20 грудня ліквідовано вже понад 99 тис. ворогів. 

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.  

Днями британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом. 

За даними британської розвідки, на цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення «спеціальної військової операції». 

Теги: росіяни диктатор суверенітет путін геноцид росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З новою «сім’єю» Сергій не розмовляв
Україна повернула 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в РФ (фото)
Сьогодні, 08:54
вибухи у Мелітополі прогриміли близько опівночі 19 грудня
«Окупантам знову не спиться». Мер Мелітополя повідомив про потужні вибухи
Сьогодні, 06:19
Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється
ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці
Сьогодні, 08:10

Політика

Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України
Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України
Патрушев напередодні війни переконував голову ЦРУ, що армія РФ не матиме проблем з Україною – розслідування
Патрушев напередодні війни переконував голову ЦРУ, що армія РФ не матиме проблем з Україною – розслідування
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
34K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
18K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
11K
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
8850
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7351
Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту