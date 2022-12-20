Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди

Ворожі вояки відповідають уявленням кремлівської верхівки про образ «російського військового»

Російські вояки, які чинять геноцид та звірства під прикриттям так званої «спеціальної військової операції» в Україні, показують «виняткові приклади хоробрості та самопожертви». Про це заявив на церемонії вручення державних нагород у Кремлі диктатор Володимир Путін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Імовірно, Путін вирішив похвалити своє гарматне м'ясо за воєнні злочини проти українців, якими вони шокували світ. Відтак питання про те, як у країні-терористці Росії уявляють військову честь і совість, тепер закрите.

Путін також назвав нинішній час непростим, але значущим, наголосивши, що «Росія має відстояти свій суверенітет». Однак деталей, що саме загрожує державі-агресорці, яка тероризує світ, диктатор не уточнив.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Путін звернувся до рашистів, які вбивали мирних українців, і назвав їх «героями» і підкреслив, що таке ставлення поділяють усі росіяни.

Тим часом ЗСУ впевнено показують своє ставлення до фейкового «героїзму» окупантів. Станом на 20 грудня ліквідовано вже понад 99 тис. ворогів.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.

Днями британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними британської розвідки, на цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення «спеціальної військової операції».