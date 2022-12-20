Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України

Російський диктатор закликав «оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів»

Ситуація у Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині та Запоріжжі вкрай складна. Про це президент держави-терористки Росії Путін заявив під час звернення з нагоди Дня працівників органів держбезпеки, повідомили пропагандистські ЗМІ.

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«Ситуація у Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині та Запоріжжі вкрай складна», – заявив Путін.

Крім того, російський диктатор доручив спецслужбам посилити роботу за ключовими напрямками – такими, як боротьба з тероризмом, екстремізмом, захист державного кордону.

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Він закликав «жорстко припиняти дії закордонних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів».

До слова, Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.

На думку аналітиків ISW, під час зустрічі в Мінську 19 грудня Кремль намагався приховати наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки.