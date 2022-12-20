Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України
Кремівський диктатор доручив спецслужбам посилити роботу за ключовими напрямками
Фото з відкритих джерел

Російський диктатор закликав «оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів»

Ситуація у Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині та Запоріжжі вкрай складна. Про це президент держави-терористки Росії Путін заявив під час звернення з нагоди Дня працівників органів держбезпеки, повідомили пропагандистські ЗМІ.

«Ситуація у Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині та Запоріжжі вкрай складна», – заявив Путін.

Крім того, російський диктатор доручив спецслужбам посилити роботу за ключовими напрямками – такими, як боротьба з тероризмом, екстремізмом, захист державного кордону.

Він закликав «жорстко припиняти дії закордонних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів».

До слова, Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.

На думку аналітиків ISW, під час зустрічі в Мінську 19 грудня Кремль намагався приховати наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки.

 Читайте також: Що може означати зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську: роз'яснення ГУР
Теги: росія анексія війна путін тероризм агресія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України
Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України
Патрушев напередодні війни переконував голову ЦРУ, що армія РФ не матиме проблем з Україною – розслідування
Патрушев напередодні війни переконував голову ЦРУ, що армія РФ не матиме проблем з Україною – розслідування
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
34K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
18K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
11K
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
8850
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7351
Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту