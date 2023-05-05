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Остін хоче зустрітися з міністром оборони Китаю, проти якого запроваджено санкції – Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Остін хоче зустрітися з міністром оборони Китаю, проти якого запроваджено санкції – Bloomberg
Міністр оборони США Ллойд Остін та його китайський колега Лі Шанфу
фото з відкритих джерел

Лі Шанфу з 2018 року перебуває під санкціями США за купівлю у Росії літаків Су-35 та ракетних систем С-400

Пентагон намагається організувати зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу в Сінгапурі наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що адміністрація американського президента Джо Байдена намагається відновити військові контакти, попри попередню відмову Китаю.

Якщо Пекін погодиться, зустріч між Остіном і Лі стане першими особистими переговорами між оборонними керівниками після того, як у лютому через територію США пролетіла китайська шпигунська повітряна куля, що призвело до погіршення відносин між країнами. З того часу Китай відхилив численні прохання Остіна або голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі про телефонну розмову зі своїми китайськими колегами.

Лі Шанфу з 2018 року перебуває під санкціями США за купівлю у Росії літаків Су-35 та ракетних систем С-400.

На питання про те, чи вплине наявність імені Лі Шанфу в американських санкційних списках на зустріч із Остіном, речник представник Пентагону Майнерс відповів, що це не забороняє Остіну «вирішувати офіційні справи уряду Сполучених Штатів». 

При цьому зазначається, що поки немає жодних анонсів зустрічі. Проте Пентагон «прагне підтримувати відкриті лінії зв’язку з військовими лідерами Китаю, в тому числі з міністром оборони».

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт. Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації.

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Теги: Китай США санкції

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