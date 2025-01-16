Росія атакувала енергооб'єкт на Полтавщині: споживачі залишилися без світла

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання у Полтавській області

Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території Полтавської області

Уночі 16 січня російські безпілотники атакували Полтавщину. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

«Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки, за словами ОВА, ніхто не постраждав, однак пошкоджено енергооб'єкт, а споживачі залишилися без світла:

«На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання».

Як повідомлялося, атакуючи українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів росіяни намагаються зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Зокрема, є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.