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Експорт зерна: Польща готова блокувати вступ України до ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Експорт зерна: Польща готова блокувати вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Польща вважає, що приєднуючись до ЄС, Україна має виконати жорсткі умови, який висував ЄС 

Польща готова заблокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо не вирішиться питання експорту українського зерна. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, відповідаючи на питання щодо членства України в ЄС.

Телус вважає, що за наявних умов польське сільське господарство ніколи не виграє в українського, передає TVN24.

«Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на вступ України до Європейського Союзу. Те, що ми зараз робимо, наша тверда позиція, те, що ми зробили 15 квітня (заборона імпорту українського збіжжя), будує можливість вступу України до Європейського Союзу», – заявив Роберт Телус.

Він зазначив, що Польща, приєднуючись до ЄС, мала виконати жорсткі умови, який висував союз. Відповідно, на думку Телуса, Україна також має виконати подібні жорсткі умови. Вочевидь, йдеться про обмеження імпорту українського збіжжя через країни Євросоюзу, у тому числі через Польщу.

Телус зазначив, що в разі того, що ЄС не розбудує відповідні інструменти, Польща може не погодитися на членство України в Євросоюзі. Водночас про які саме інструменти та умови йдеться, міністр не повідомив.

Раніше повідомлялося, що Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно.

Нагадаємо, Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно.

Як відомо, Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

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Теги: Польща міністр ембарго зерно Україна

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