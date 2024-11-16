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Президент Абхазії піде у відставку, але за однієї умови

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент Абхазії піде у відставку, але за однієї умови
Аслан Бжанія заявив, що готовий подати у відставку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аслан Бжанія: Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти

Президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори та подам у відставку», – сказав Бжанія.

Аслан Бжанія  додав, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових президентських виборах. Поки що самопроголошену республіку очолюватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.

Нагадаємо, що раніше президент самопроголошеної Абхазії Аслан Бжанія відмовлявся подати у відставку.

До слова, у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

В Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією. 15 листопада парламент мав розглянути питання ратифікації договору, проте під тиском протестувальників довелося скасувати сесію.

Як повідомлялося, у Сухумі, столиці самопроголошеної республіки Абхазія, почалися масові протести через затримання опозиціонерів. Протестувальники перекрили Гумістінський міст та вимагають звільнення затриманих.

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Теги: протест мітинг Абхазія Грузія президент

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