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«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку
Президент Абхазії написав заяву про відставку
фото з відкритих джерел

В Абхазції протягом кількох днів тривають акції протестів

Нещодавно в окупованій Абхазії, яка є частиною Грузії, почалися протести через «інвестиційну угоду» з Росією. У відповідь на це так званий «президент республіки» Аслан Бжанія оголосив про свою відставку. Про це повідомляється через офіційний Telegram-канал пресслужби «глави» Абхазії.

У заяві йдеться, що рішення про відставку було ухвалено після переговорів між представниками опозиції та «влади республіки».

Згідно з угодою, протестувальники повинні залишити урядові будівлі в Абхазії до 19 листопада, тобто сьогодні. Якщо вимоги не будуть виконані, заява Бжанії буде відкликана. У разі виконання вимог мітингувальниками, «парламент» Абхазії розгляне питання про його відставку.

Окрім «президента», посаду залишить і прем'єрміністр Олександр Анкваб, а на їхні місця обрано інших людей. Зокрема, виконувачем обов'язків глави «республіки» стане «віцепрезидент» Абхазії Бадра Гунба, а посаду нового глави уряду обійме «експрем'єр» Валерій Бганба.

Вони виконуватимуть обов'язки до вступу на посаду нового «президента» так званої республіки.

Нагадаємо, раніше абхазький парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в «республіку». І це може мати пряме відношення до України.

До слова, у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

Також раніше стало відомо, що президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента.

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Теги: інвестиції Telegram президент парламент Грузія росія

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