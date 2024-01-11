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Столтенберг дав обіцянку Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг дав обіцянку Україні
Столтенберг наголошує, що російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України та її союзників
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг: «Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України»

НАТО планує надати Україні у 2024 році «додаткові можливості на мільярди євро». Також члени НАТО продовжить надавати Україні «велику військову, економічну та гуманітарну допомогу». Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає «Голос Америки».

«НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі з використанням зброї з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдається», – заявив Столтенберг і додав, що російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України та її союзників.

«Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України. Ми продовжуватимемо підтримувати хоробрих українців, коли вони протистоять загарбницькій війні Росії», – сказав Столтенберг.

Учасники засідання підтвердили, що через НАТО країни Альянсу купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси у той час, коли вони продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

«Сьогодні члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів Альянсу окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 10 січня відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії. Захід пройшов у форматі відеоконференції, від України виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Союзники «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників з Ірану.

У НАТО наголосили, що сьогодні партнери ясно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Щобільше, багато союзників намітили плани надати додаткову допомогу «на мільярди євро» у 2024 році.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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