Столтенберг дав обіцянку Україні

Столтенберг наголошує, що російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України та її союзників

Єнс Столтенберг: «Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України»

НАТО планує надати Україні у 2024 році «додаткові можливості на мільярди євро». Також члени НАТО продовжить надавати Україні «велику військову, економічну та гуманітарну допомогу». Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає «Голос Америки».

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«НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі з використанням зброї з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдається», – заявив Столтенберг і додав, що російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України та її союзників.

«Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України. Ми продовжуватимемо підтримувати хоробрих українців, коли вони протистоять загарбницькій війні Росії», – сказав Столтенберг.

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Учасники засідання підтвердили, що через НАТО країни Альянсу купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси у той час, коли вони продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

«Сьогодні члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів Альянсу окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 10 січня відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії. Захід пройшов у форматі відеоконференції, від України виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Союзники «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників з Ірану.

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У НАТО наголосили, що сьогодні партнери ясно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Щобільше, багато союзників намітили плани надати додаткову допомогу «на мільярди євро» у 2024 році.