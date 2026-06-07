Вибори у Вірменії: партія Пашиняна набирає понад половину голосів

Громадянський договір: проросійська опозиція суттєво відстає

За даними паралельного підрахунку голосів, правляча партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» лідирує з результатом понад 56%. Офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить до ранку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на infocom.am.

Що показує паралельний підрахунок

За даними медіаплатформи infocom.am, які базуються на вибірці з 62 дільниць із 2006, розподіл голосів такий:

«Громадянський договір» (Пашинян) – 56,4%

«Сильна Вірменія» (проросійський блок Карапетяна) – 26%

«Вірменський альянс» (Кочарян) – 11%

«Процвітаюча Вірменія» – 3,2%

Цифри оновлюються в міру надходження даних – на ранніх зрізах партія Пашиняна показувала результат до 69%. Ці дані є попередніми й непідтвердженими: вибірка охоплює лише 3% дільниць. Офіційний підрахунок триває, перші результати очікуються найближчими годинами, остаточні – 14 червня.

Чому ці вибори важливі

Парламентські вибори 7 червня багато спостерігачів називають не просто черговими виборами, а голосуванням за геополітичний курс країни – між зближенням із Заходом і збереженням орбіти Москви. Головним досягненням Пашиняна стала мирна угода з Азербайджаном, підписана у Білому домі у серпні 2025 року за посередництва США.

Проросійська опозиція – блок «Сильна Вірменія» мільярдера Самвела Карапетяна та «Вірменський альянс» колишнього президента Роберта Кочаряна – критикувала прем'єра за поступки Баку після втрати Нагірного Карабаху у 2023 році.

Тиск Москви напередодні виборів

Росія активно намагалася вплинути на результат. За даними Reuters, Кремль використовував пов'язані з ним інформаційні мережі для дискредитації Пашиняна, зокрема бот-мережу Storm-1516. Окрім того, Москва заблокувала імпорт низки вірменських товарів – у відповідь на євроінтеграційний курс Єревана. Путін відкрито погрожував Вірменії «українським сценарієм».

Нагадаємо, «Главком» писав, що Reuters розкрив деталі операцій Росії з втручання у вірменські вибори – зокрема схему завезення до країни десятків тисяч етнічних вірмен із Росії для голосування.