Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали пакт про взаємну оборону за зразком НАТО

Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман та прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф підписали в Мецці угоду про спільну оборону

Угода жіє за зразком НАТО та зобов'язує кожну з держав втрутитися в разі агресії проти партнерів

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали угоду про взаємну оборону, яка передбачає, що збройний напад на будь-кого з учасників розглядатиметься як напад на усіх трьох. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Документ уклали на тлі зростання загроз для Саудівської Аравії на кількох фронтах. Угода зобов'язує кожну з держав втрутитися в разі агресії проти партнерів, діючи за принципом, аналогічним до колективної безпеки НАТО.

«Це має на меті посилити колективне стримування будь-якого акту агресії та надалі передбачає посилення всіх аспектів оборонної співпраці між трьома державами», – йдеться у спільній заяві сторін.

Угоду підписали у Мецці – найсвятішому місті ісламу та місці народження пророка Мухаммеда, що додало події високого політичного й релігійного символізму. Окрім того, що Саудівська Аравія є центром ісламських святинь та одним із найбільших світових експортерів нафти, а Пакистан – єдиною мусульманською країною з ядерною зброєю, альянс об'єднує суттєвий військово-стратегічний потенціал.

До домовленостей дійшли за підсумками зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана та прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа.

У спільній заяві наголошується, що угода керується давніми історичними зв’язками між трьома державами, що ґрунтуються на міцних узах братерства та ісламської солідарності, а також спирається на їхні спільні стратегічні інтереси та тривалу співпрацю в галузі оборони.

Як відомо, Саудівська Аравія готується до великої військової операції проти єменських хуситів, яка може включати не лише дії на морі та повітряні удари, але й повноцінний наземний наступ у центральній частині Ємену. Як пише The Guardian, уряд в Ер-Ріяді розглядає поновлення війни як спосіб зняти тиск на свої нафтові поставки через південну частину Червоного моря.

За інформацією єменських джерел, саудівські війська почали відводити підрозділи зі східної частини Ємену, яку контролює дружній до саудитів міжнародно визнаний уряд Ємену. Як пише The Guardian, ці підрозділи можуть бути використані у військовій операції проти повстанців-хуситів, які контролюють західну частину Ємену.

Нагадаємо, США та Саудівська Аравія завдали високоточних ударів по об'єктах в Іраку, які використовували підтримувані Іраном бойовики.