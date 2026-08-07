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Зеленський вперше прибув до Сербії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський вперше прибув до Сербії
Зеленський проведе зустріч з президентом Сербії
фото: скриншот з відео

Сербія – це єдина країна Європи, яка не наклала санкції на РФ через війну проти України

Сьогодні, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Це перша поїздка українського лідера до Сербії за час його каденції. Він має зустрітися з президентом Сербії Александром Вучичем. 

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«Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», – сказав Зеленський.

Зауважимо, що Сербія – це єдина країна Європи, яка не наклала санкції на РФ через війну проти України. Водночас сам Вучич приїжджав до Києва в липні цього року на саміт «Україна – Південно-Східна Європа».

До слова, президент Сербії Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Києві заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також він анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст.

Під час виступу Вучич наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України та висловив вдячність Києву за аналогічну позицію щодо територіальної цілісності Сербії. «Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. І, звичайно, ми щиро вдячні Україні за аналогічні взаємні дії щодо територіальної цілісності Сербії», – сказав він.

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Теги: Сербія Володимир Зеленський

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