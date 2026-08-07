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Іран відреагував на оборонний пакт Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран відреагував на оборонний пакт Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану
Іран заявив, що оборонна угода не гарантуватиме безпеку Саудівської Аравії
фото з відкритих джерел

Раніше Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали пакт про взаємну оборону за зразком НАТО

В Ірані відреагували на підписання оборонного пакту між Саудівською Аравією, Пакистаном та Туреччиною. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Високопоставлений іранський посадовець заявив, що ця угода не гарантуватиме безпеки Ер-Ріяду.

«Саудівці повинні зрозуміти, що паперова угода з Туреччиною та Пакистаном не принесе їм безпеки, так само як десятиліття односторонньої залежності від американців не принесли цього. Змініть свою політику, щоб вам не доводилося благати інших про безпеку», – зазначив член Комітету з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Резаї.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина уклали пакт про взаємну оборону за принципом НАТО, зобов'язавшись захищати одне одного в разі зовнішньої агресії. Турецька сторона у коментарі виданню CNN наголосила, що документ має «суто оборонний» характер і не спрямований проти жодної конкретної країни.

Водночас угоду підписано на тлі суттєвого зростання загроз для Ер-Ріяду. Раніше саудівські посадовці повідомляли, що країна готується до можливого масштабного скоординованого нападу з боку підтримуваних Іраном угруповань із території Іраку та Ємену. Відтак новий тристоронній пакт може слугувати безпосереднім застереженням для Тегерана: будь-яка масштабна атака на Саудівську Аравію автоматично втягне у конфлікт Пакистан та Туреччину, що призведе до значної ескалації регіональної війни.

Як відомо, Саудівська Аравія готується до великої військової операції проти єменських хуситів, яка може включати не лише дії на морі та повітряні удари, але й повноцінний наземний наступ у центральній частині Ємену. Як пише The Guardian, уряд в Ер-Ріяді розглядає поновлення війни як спосіб зняти тиск на свої нафтові поставки через південну частину Червоного моря. 

За інформацією єменських джерел, саудівські війська почали відводити підрозділи зі східної частини Ємену, яку контролює дружній до саудитів міжнародно визнаний уряд Ємену. Як пише The Guardian, ці підрозділи можуть бути використані у військовій операції проти повстанців-хуситів, які контролюють західну частину Ємену.

Теги: Туреччина Іран Саудівська Аравія Пакистан

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