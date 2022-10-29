Чоловік Ненсі Пелосі переніс операцію після нападу

Медики очікують повного одужання Пола Пелосі

Пол Пелосі, чоловік спікерки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі, переніс успішну операцію після нападу на нього в будинку в Каліфорнії.

Лікарі долали наслідки перелому черепа та серйозних травм правої руки та кисті. Про це повідомив офіс спікера Палати представників США.

Наразі медики очікують повного одужання Пола Пелосі.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня невідомий проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Каліфорнії. Самої політикині вдома не було, однак постраждав її чоловік Пол.

Згідно з повідомленням, внаслідок події Пол Пелосі став жертвою «жорстокого нападу». Наразі зловмисника вже затримали, а його мотиви ще з’ясовують.

Пола Пелосі доправили до лікарні.

Нагадаємо, на початку серпня Ненсі Пелосі прибула з візитом на Тайвань, що спричинило чергове загострення відносин між Китаєм та США.

Також повідомлялося, що 17 вересня до Єревану прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Таким чином Пелосі продемонструвала підтримку вірменської сторони на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіка Ненсі Пелосі судять за звинуваченням у водінні у нетверезому стані. Пол Пелосі у травні на своєму Porsche зіткнувся з Jeep.