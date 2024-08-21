У Пентагоні підтвердили непохитну підтримку України

Спікер Пентагону додав, що зрештою українці мають самі захищати свою країну

У Пентагоні запевнили в підтримці України з боку США

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу 20 серпня запевнив, що США продовжують надавати Україні всебічну підтримку. Він утримався від коментарів щодо заяви президента Зеленського про можливість уникнення військових операцій на території Росії за умови зняття обмежень на використання західної зброї. Про це на брифінгу, який опубліковано на YouTube-каналі Defense Now, сказав речник Пентагону Пет Райдер.

«Я не збираюся коментувати заяву президента Зеленського. Я дозволю його коментарям говорити самим за себе. Повторюся, не має бути жодних сумнівів у тому, що Сполучені Штати підтримують Україну», – відповів речник Пентагону.

Райдер наголосив, що США залишаються зосередженими на кінцевій меті – забезпечити Україні можливість захистити свій суверенітет та стримати російську агресію. Він підкреслив, що США продовжать надавати Україні необхідну військову допомогу як для задоволення поточних потреб на полі бою, так і для довгострокової оборони.

Речник Пентагону також зазначив, що українці мають самі захищати свою країну, і США будуть продовжувати тісно співпрацювати з Києвом щодо визначення та задоволення його потреб.

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Як повідомлялося, що українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків, повідомляє The Times.

Раніше Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

До слова, Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.