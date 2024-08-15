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США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico
 Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями
фото: з відкритих джерел

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети

Адміністрація президента США Джо Байдена «відкрита» для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Про це пише Politico.

У виданні наголошують, що готовність Білого дому надати Україні ракети класу «повітря-поверхня» з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.

 Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.

Йдеться зокрема про перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити ракету вагою 2400 фунтів (1 088 кг), яка несе боєголовку вагою 1000 фунтів (453 кг).

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети.

«Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в безпековій допомозі, однак ми не маємо жодної інформації», – наводить Politico відповідь речника Пентагону Джеффа Юргенсена.
Зазначається, що дебати навколо Jassm і готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету останньою в довгій лінійці сучасного озброєння, яке колись вважалося забороненим для передачі Україні.

Також у Politico вказують, що таке рішення припадає на останні місяці перебування на посаді президента Джо Байдена, після чого рівень підтримки України з боку США стане менш зрозумілим.

Журналісти додають, що ракети  повітряного базування нададуть українським військово-повітряним силам можливість запускати крилаті ракети на відстані понад 320 км з винищувача четвертого покоління. За словами двох співрозмовників видання, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.

Система Jassm, розроблена компанією Lockheed Martin і вперше введена в експлуатацію на початку 2000-х років і була надана лише кільком.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Відповідну заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі,

Теги: США Пентагон

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