The Times назвав головні переваги українських військ на Курщині

Операція ЗСУ у Курській області РФ вже триває майже два тижні

У виданні вважають, що Україна продовжить операцію в Курській області, якщо РФ не піде на переговори

Українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків, повідомляє The Times.

«Вони (українці - ред.) планують виводити війська лише тоді, коли керівництво у Києві вирішить, що настав найбільш сприятливий час, політично і стратегічно; вони мають вогневу міць, включаючи протиповітряну оборону, щоб захистити себе; густі ліси, що дають укриття; і сотні полонених російських строковиків», – пояснює переваги українських військ видання.

Також у The Times зазначають, що майже через два тижні після початку операції на Курщині Україна стикається з тактичною головоломкою: як довго залишатися, коли відійти і як зробити це безпечно, зберігаючи довгострокову стратегічну перевагу.

На думку журналістів видання, Україна не має бажання постійно займати захоплену російську територію, але сподівається, що прибуття тисяч добре оснащених солдатів, навчених навичкам ведення загальновійськового бою за західним зразком, змусить Москву переключити увагу з Донеччини та зрештою схилить Путіна до переговорів.

«Але якщо Путін не піде на поступки і відмовиться від переговорів, тоді у Києва не залишиться іншого вибору, окрім як залишитися в Курській області та просуватися далі, щоб посилити тиск на Москву», – йдеться в статті. The Times додає, що саме передбачаючи такий сценарій, Україна створила в зайнятих районах військову комендатуру як демонстрацію нової лінії фронту, що протистоїть Москві.

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області РФ вже триває майже два тижні. Однак події могли розвиватись інакше, оскільки Україна розглядала кілька варіантів операції. Про це пише The Economist.

Як пише видання, розглядалося кілька сценаріїв наступу на найслабші точки російської лінії оборони, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

Раніше видання NBC News писало, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік. За словами співрозмовника видання, однією з головних цілей операції було відвернути зусилля та увагу Росії від інших ділянок фронту, особливо зі сходу, де російські війська повільно підривають оборону України.

До слова, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.