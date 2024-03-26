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Пентагон прокоментував проліт російської ракети над Польщею

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон прокоментував проліт російської ракети над Польщею
Пентагон відреагував на перебування російської ракети на території Польщі
фото з відкритих джерел

Представниця Пентагону наголосила, що пріоритетом для США залишається допомога Україні

Сполучені Штати готові захищати території НАТО у випадку, якщо один з союзників зазнає нападу, зокрема пов’язаного з російськими ракетними обстрілами. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«Я можу вам сказати те, що адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу – ми, звісно, не хотіли б цього бачити – але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу», – сказала представниця Пентагону.

Так вона прокоментувала проліт російської ракети над територією Польщі під час масованого обстрілу України та можливість знищення ворожих цілей у разі, якщо інцидент повториться.

Водночас представниця Міністерства оборони США наголосила, що пріоритетом для США в цьому контексті залишається допомога Україні.

«Як тільки ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням від Конгресу, ми продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою», – зазначила Сінгх.

Нагадаємо, повітряний простір Польщі вранці неділі, 24 березня, ймовірно порушила російська крилата ракета Х-101 – вона перебувала на території країни 39 секунд.

Як повідомлялося, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.

До слова, Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

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Теги: Польща Пентагон ракета російська ракета

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