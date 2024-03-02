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У Червоному морі вперше потонуло атаковане хуситами судно

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Червоному морі вперше потонуло атаковане хуситами судно
Вантажне судно «Рубимар», яке перевозило понад 40 тисяч тонн добрив, було атаковане ще 18 лютого
фото з відкритих джерел

Корабель перевозив добрива, тож існує загроза серйозної шкоди для екології

У Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно «Рубимар». Це перший корабель, який пішов на дно після нападу хуситів. Про це повідомляє Bild.

Вантажне судно «Рубимар», яке перевозило понад 40 тисяч тонн добрив, було атаковане ще 18 лютого. Після отримання пошкоджень воно неконтрольовано дрейфувало в Червоному морі, а потім затонуло. Екіпаж судна евакуювали.

Через те, що судно перевозило добрива, а пошкодження спричинили витік палива, існує загроза серйозної шкоди для екології. Зокрема, навколо судна утворилася нафтова пляма довжиною в кілометр.

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії. 

Також повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити  випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Теги: корабель Велика Британія ракета

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