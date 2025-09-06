Головна Світ Політика
Пентагон провів ребрендинг: «Міністерство війни» тепер на вивісках та в соцмережах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нова вивіска на дверях кабінету Піта Гегсета
фото: x.com/PeteHegseth

Міністерство оборони США було відоме як Міністерство війни з 1789 по 1947 рік

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни. Після підписання указу Пентагон офіційно змінив свої назви в соціальних мережах на «Міністерство війни» та вивіски у будівлях.

Міністр оборони США Піт Гегсет також змінив свій акаунт у соцмережах, ставши «міністром війни».

Також на дверях його кабінету з'явилась нова вивіска з оновленою назвою посади.

У соціальній мережі Х офіційний акаунт Міністерства оборони також отримав оновлену назву.

Як відомо, Міністерство оборони США було відоме як Міністерство війни з 1789 по 1947 рік, коли воно було реорганізовано в рамках Національного військового установи.

У 1949 році установу перейменували на Міністерство оборони. Трамп вважає, що повернення до історичної назви підкреслить військову міць країни та її готовність до активних дій.

Дональд Трамп прокоментував своє рішення щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни, підкресливши важливість відновлення сили та рішучості у США.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що це не просто зміна назви, а відновлення важливих значень, які символізують дух боротьби та рішучості.

