Зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Головне за 13 серпня

Іноземні лідери та Зеленський обговорили сьогодні ситуацію на полі бою

На Донеччині розширено зону примусової евакуації, Трамп із Зеленським та європейськими лідерами провели онлайн-зустріч, уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. «Главком» склав добірку новин 13 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

На Донеччині розширено зону примусової евакуації

На Донеччині примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:

Білозерської громади:

міста Бiлозерське;

села Благодать;

села Бокове;

села Веселе Поле;

села Весна;

села Мирове;

села Нововодяне.

Добропільської громади:

селища Свягогорiвка;

села Вiкторiвка;

села Bipiвка;

села Копанi;

села Нововiкторiвка;

села Новоукраїнка;

села Степи.

За даними влади, у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

«Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо!», – наголосив Філашкін.

Трамп із Зеленським та європейськими лідерами провели онлайн-зустріч

Сьогодні, 13 серпня, під час онлайн-зустрічі президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп та європейські лідери узгодили спільні п’ять принципів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні. І сьогодні президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь. РФ не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на РФ. Санкції повинні бути посилені, якщо РФ не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали», – сказав президент.

Також лідери обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Зеленський під час зустрічі сказав: «Путін блефує». За словами президента, російський диктатор старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках фронту та зобразити, що РФ спроможна окупувати всю Україну.

«Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у РФ в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту США, європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру – не тільки американські, але і європейські санкції», – зазначив Зеленський.

Президент підсумував: «Говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню, – про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці в нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати – якщо вони будуть, – і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки».

Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів

Сьогодні, 13 серпня, уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою – люди, яким держава має допомогти. В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я», – йдеться у повідомленні.

Доступне житло

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. «Додатково виділяємо 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки», – додала Свириденко.

Безпека

«Будуємо укриття та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах», – йдеться у повідомленні.

Підтримка людей

Уряд виділяє 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Також збільшує оплату суспільно корисних робіт на 33%.

«Скасовуємо адмінзбори та держмита – реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною. Забезпечуємо безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах», – зауважила премʼєр-міністерка.

Підтримка бізнесу

Аграрії отримають субсидію 1 тис. грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Охорона здоров’я

Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

«Дія.Картка» стала доступна для українців

Міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост в Telegram.

«Запустили Дія.Картку – зручне отримання державних виплат для українців. Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні – у кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Замість кількох карток – одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу», – пояснив Федоров.

Міністр розповів, що «Дія.Картка» має переваги. Зокрема, йдеться про одну картку під усі державні виплати. Також українці тепер мають можливість змішаної оплати – автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

Що можна отримати на «Дія.Картку»

За словами Федорова, для українців вже доступні кілька послуг, якими можна скористатися. Зокрема, можна отримати:

єКнигу;

єМалятко;

Військові облігації;

Ветеранський спорт;

Допомогу по безробіттю;

Допомогу ВПО;

Виплату пенсій;

Допомогу від міжнародних організацій та інші.

«Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років – достатньо мати паспорт та РНОКПП. Невдовзі можна буде отримати виплату за програмою «Пакунок школяра». Водночас Національний кешбек та «єВідновлення» працюють окремо й не входять до мультирахункової картки», – пояснив Федоров.

Трамп пригрозив Путіну за відмову зупинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо у п'ятницю російський диктатор Володимир Путін не погодиться зупинити війну в Україні, він зіткнеться з серйозними наслідками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Будуть дуже серйозні наслідки», – наголосив Трамп.

Колишню першу леді Південної Кореї заарештовано

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі помістили під варту в одиночну камеру. Це сталося 13 серпня після того, як суд видав ордер на її арешт у рамках розслідування, яке проводять спеціальні прокурори з низки звинувачень у корупції. Про це пише «Главком» із посиланням на Yonhap.

Жінку підозрюють у махінаціях із цінними паперами, спробах вплинути на результат виборів, отриманні дорогих подарунків в обмін на політичні послуги.

52-річна Кім Кон Хі заперечує провину, але суд після чотиригодинних слухань ухвалив взяти її під варту, пояснивши, що на волі вона може знищити докази.

Таким чином вона та її чоловік, колишній президент Юн Сок Йоль стали першою колишньою президентською парою в історії країни, яка одночасно опинилася під вартою.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун Гі запросила ордер на арешт Кім минулого тижня за звинуваченнями у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та закону про отримання хабарів за посередництво.