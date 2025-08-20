Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном

Крим має площу приблизно 27 000 км², Техас – понад 695 000 км²

Під час інтерв'ю з радіоведучим Марком Левіним президент США Дональд Трамп розповів свою «географічну версію» щодо Криму. Слова Трампа цитує ClashReport, передає «Главком».

Президент США заявив, що Крим за розміром близький до Техасу.

«Він (Крим – «Главком») чудовий. Це величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний», – розповів Трамп.

ClashReport опублікував каррту, на якій геометрично зобразив контури штату Техас. Як з'ясувалось, Трамп збільшив Крим майже у 26 разів, а площа штату перекриває всю площу України.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив повідомленням, що колишній президент США Барак Обама «віддав» Крим і про це усі забули.

«Якщо я відмовився б від цієї землі, я б потрапив на першу шпальту всіх газет на наступні 20 років», – зазначив він.

До слова, Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією, до 23 червня 2026 року.

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією.