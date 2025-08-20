Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном
Трамп видав цікаву тезу щодо Криму
фото: Reuters

Крим має площу приблизно 27 000 км², Техас – понад 695 000 км²

Під час інтерв'ю з радіоведучим Марком Левіним президент США Дональд Трамп розповів свою «географічну версію» щодо Криму. Слова Трампа цитує ClashReport, передає «Главком».

Президент США заявив, що Крим за розміром близький до Техасу.

«Він (Крим – «Главком») чудовий. Це величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний», – розповів Трамп.

ClashReport опублікував каррту, на якій геометрично зобразив контури штату Техас. Як з'ясувалось, Трамп збільшив Крим майже у 26 разів, а площа штату перекриває всю площу України.

Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном фото 1

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив повідомленням, що колишній президент США Барак Обама «віддав» Крим і про це усі забули.

«Якщо я відмовився б від цієї землі, я б потрапив на першу шпальту всіх газет на наступні 20 років», – зазначив він.

До слова, Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією, до 23 червня 2026 року.

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Венс неодноразово дорікав українському президенту
Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
18 серпня, 15:44
Президент заявив, що хоче швидко та надійно закінчити війну
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
18 серпня, 06:20
Болтон каже, що Путін доклав чималих зусиль для відновлення відносин, що було його головною метою
«Путін явно виграв»: колишній радник Трампа прокоментував саміт на Алясці
16 серпня, 07:54
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
13 серпня, 19:42
Гегсет заінтригував заявою про саміт Трампа з Путіним
На саміт Трампа та Путіна може приєднатись несподіваний учасник: подробиці
12 серпня, 03:54
Дональд Трамп повідомив, що спробує повернути Україні частину окупованої території
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
11 серпня, 21:52
Чим ризикує Трамп у переговорах з Путіним в Алясці
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
9 серпня, 13:00
Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення
7 серпня, 17:12
Грем: значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цих починаннях
Сенатор США звернувся до Росії на тлі погроз Трампа
30 липня, 20:04

Політика

Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном
Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
7884
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2045
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1626
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1585
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua