Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони

Піт Гегсет наголосив, що це не просто зміна назви, а відновлення важливих значень

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

Міністерство оборони США було відоме як Міністерство війни з 1789 по 1947 рік, коли воно було реорганізовано в рамках Національного військового установи. У 1949 році установу перейменували на Міністерство оборони. Трамп вважає, що повернення до історичної назви підкреслить військову міць країни та її готовність до активних дій.

Дональд Трамп прокоментував своє рішення щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни, підкресливши важливість відновлення сили та рішучості у США.

«Я думаю, що це надсилає послання перемоги. Я думаю, що це справді надсилає місце послання сили. Ми дуже сильні. Ми набагато сильніші, ніж хтось може собі уявити. І знову ж таки, знаєте, маючи деградоване обладнання, у нас набагато краще. Ви подивіться на все це», – додав президент.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що це не просто зміна назви, а відновлення важливих значень, які символізують дух боротьби та рішучості.

«Ця зміна назви не стосується лише перейменування. Йдеться про відновлення значення слів. Це відновлює, як ви вказали, пане президенте, відновлює дух війни. Відновлення перемоги та ясності як кінцевого стану», – зазначив Гегсет.

Нагадаємо, The Washington Post писала, що адміністрація Трампа тижнями натякала на зміни, а американський президент заявив журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого місяця, що перейменування відбудеться дуже скоро.