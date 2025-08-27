Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс вважає, що для досягнення тривалого миру однієї лише дипломатії недостатньо

Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці може стати першим значним проривом для досягнення миру в Україні. Таку думку висловив колишній віцепрезидент США Майк Пенс у своїй статті для The Wall Street Journal, передає «Главком».

Пенс вважає, що для досягнення тривалого миру однієї лише дипломатії недостатньо. На його думку, Кремль розуміє тільки мову сили, тому мирний процес потрібно підкріпити реальними важелями впливу.

Пенс зауважує, що Москва вже ставить під сумнів зустріч Путіна та Зеленського і заперечує свою згоду на гарантії безпеки для України. Росія, продовжуючи бомбардування, затягує переговори, тому США не повинні дозволяти їй диктувати умови.

Колишній віцепрезидент вважає, що Конгрес США може «загнати Путіна в глухий кут», негайно ухваливши нові санкції. Це посилило б позиції Трампа на переговорах. Наявність уже готових санкцій стала б для Кремля чітким сигналом: якщо Москва буде зволікати, її економіка заплатить високу ціну.

Пенс підтримує двопартійний пакет санкцій, запропонований сенатором Ліндсі Гремом. Цей пакет передбачає введення високих мит для країн, які купують російську нафту, газ та інші товари, тим самим підтримуючи військову машину Кремля.

На думку Пенса, стратегія «батога і пряника» (можливість вийти з міжнародної ізоляції в обмін на припинення війни і загроза нових санкцій) може спрацювати. Він навів як приклад випадок 2019 року, коли Дональд Трамп погрожував Туреччині санкціями, після чого президент Ердоган погодився на припинення вогню. Пенс додав, що Україна сьогодні дуже близька до миру завдяки наполегливості американського президента.

Варто зазначити, що Трамп пригрозив Росії санкціями ще минулого місяця та навіть встановив 50-денний дедлайн для того, щоб Росія рухалась шляхом припинення війни в Україні.

Згодом Трамп зменшив термін дедлайну, але по його закінченню санкції так і не запровадили. Натомість Трамп провів зустріч на Алясці з Путіним.

Ще раніше сенатор Ліндсі Грем нагадав, що на початку серпня Трамп уже підвищив тарифи для Індії до 50% через закупівлю російської нафти. На думку сенатора, саме цей крок змусив Путіна погодитися на візит до Аляски. Водночас він підкреслив, що найбільший ефект може дати тиск на Китай – одного з головних споживачів російської нафти.

Своєю чергою у держсекретаря США Марко Рубіо запитали, чому президент США Дональд Трамп місяцями грозиться ввести проти Росії додаткові санкції, але не робить цього.

Рубіо заявив, що РФ і так перебуває під великими обмеженнями, а введення додаткових, мовляв, не сприяло б прагненню Москви припинити війну.

Щоб довести, що антиросійські санкції діють, він навів як приклад ситуацію під час перемовин на Алясці.

За його словами, коли росіяни приземлилися на півострові і намагалися заправити свої літаки, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою, адже через санкції вони не могли скористатися своєю банківською системою.