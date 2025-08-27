Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ
Пенс вважає, що Конгрес США може «загнати Путіна в глухий кут», негайно ухваливши нові санкції
фото з відкритих джерел

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс вважає, що для досягнення тривалого миру однієї лише дипломатії недостатньо

Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці може стати першим значним проривом для досягнення миру в Україні. Таку думку висловив колишній віцепрезидент США Майк Пенс у своїй статті для The Wall Street Journal, передає «Главком».

Пенс вважає, що для досягнення тривалого миру однієї лише дипломатії недостатньо. На його думку, Кремль розуміє тільки мову сили, тому мирний процес потрібно підкріпити реальними важелями впливу.

Пенс зауважує, що Москва вже ставить під сумнів зустріч Путіна та Зеленського і заперечує свою згоду на гарантії безпеки для України. Росія, продовжуючи бомбардування, затягує переговори, тому США не повинні дозволяти їй диктувати умови.

Колишній віцепрезидент вважає, що Конгрес США може «загнати Путіна в глухий кут», негайно ухваливши нові санкції. Це посилило б позиції Трампа на переговорах. Наявність уже готових санкцій стала б для Кремля чітким сигналом: якщо Москва буде зволікати, її економіка заплатить високу ціну.

Пенс підтримує двопартійний пакет санкцій, запропонований сенатором Ліндсі Гремом. Цей пакет передбачає введення високих мит для країн, які купують російську нафту, газ та інші товари, тим самим підтримуючи військову машину Кремля.

На думку Пенса, стратегія «батога і пряника» (можливість вийти з міжнародної ізоляції в обмін на припинення війни і загроза нових санкцій) може спрацювати. Він навів як приклад випадок 2019 року, коли Дональд Трамп погрожував Туреччині санкціями, після чого президент Ердоган погодився на припинення вогню. Пенс додав, що Україна сьогодні дуже близька до миру завдяки наполегливості американського президента.

Варто зазначити, що Трамп пригрозив Росії санкціями ще минулого місяця та навіть встановив 50-денний дедлайн для того, щоб Росія рухалась шляхом припинення війни в Україні.

Згодом Трамп зменшив термін дедлайну, але по його закінченню санкції так і не запровадили. Натомість Трамп провів зустріч на Алясці з Путіним.

Ще раніше сенатор Ліндсі Грем нагадав, що на початку серпня Трамп уже підвищив тарифи для Індії до 50% через закупівлю російської нафти. На думку сенатора, саме цей крок змусив Путіна погодитися на візит до Аляски. Водночас він підкреслив, що найбільший ефект може дати тиск на Китай – одного з головних споживачів російської нафти.

Своєю чергою у держсекретаря США Марко Рубіо запитали, чому президент США Дональд Трамп місяцями грозиться ввести проти Росії додаткові санкції, але не робить цього.

Рубіо заявив, що РФ і так перебуває під великими обмеженнями, а введення додаткових, мовляв, не сприяло б прагненню Москви припинити війну.

Щоб довести, що антиросійські санкції діють, він навів як приклад ситуацію під час перемовин на Алясці.

За його словами, коли росіяни приземлилися на півострові і намагалися заправити свої літаки, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою, адже через санкції вони не могли скористатися своєю банківською системою.

Теги: росія санкції Дональд Трамп Майк Пенс переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим ризикує Трамп у переговорах з Путіним в Алясці
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
9 серпня, 13:00
Центр протидії дезінформації наголошує, що армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
28 липня, 19:29
Вітакер: Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою
Постпред США при НАТО розповів про наступний крок Трампа, щоб закінчити війну
5 серпня, 00:55
Очікується, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться вже наступного тижня
Хто ініціював зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
6 серпня, 22:53
Віктор Ющенко на зустрічі з журналістами в Нових Безрадичах
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського
15 серпня, 21:00
Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій щодо Медведчука і Боголюбова
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови
17 серпня, 18:42
ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
21 серпня, 01:26
Бессент прокоментував зустріч Трампа з Путіним та переговори із Зеленським
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
19 серпня, 17:36
Росія вдарила по американському заводу у Мукачеві
ISW назвав мету удару росіян по заводу Flex у Мукачеві
23 серпня, 07:02

Політика

Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Віткофф: Путін висловив бажання закінчити війну
Віткофф: Путін висловив бажання закінчити війну
Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ
Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ
Віткофф зустрінеться з представниками України – Reuters
Віткофф зустрінеться з представниками України – Reuters
Віткофф розповів, коли США сподіваються завершити війну в Україні
Віткофф розповів, коли США сподіваються завершити війну в Україні
Трамп має «серйозний план» тиску на Росію
Трамп має «серйозний план» тиску на Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
15K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
8375
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
5241
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2384
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua