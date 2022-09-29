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Пентагон заперечує причетність США до витоків на російських газопроводах

Альона Боженко
glavcom.ua
Пентагон заперечує причетність США до витоків на російських газопроводах
США не причетні до витоків газу на «Північних потоках»
фото ілюстративне

США запропонували Данії допомогти з розслідуванням вибухів на «Північних потоках»

США не мають жодного відношення до інцидентів, що сталися на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця Пентагону.

За інформацією видання, Представник Пентагону повністю заперечив будь-яку можливу причетність США до витоків газу на російських трубопроводах «Північний потік» 1 і 2, що сталися цього тижня в Балтійському морі.

«Ми абсолютно не причетні», – заявив він, відповідаючи на запитання про чутки щодо того, що США спровокували виникнення витоків газу на «Північних потоках».

Разом з тим глава Пентагону Ллойд Остін у розмові з міністром оборони Данії висловив цілковиту підтримку безпеці в регіоні Балтики та запропонував допомогу США в розслідуванні вибухів на російських трубопроводах.

«Міністр Остін запропонував зі свого боку повну підтримку Данії, яка розпочала розслідування вибухів (поблизу датського острова Борнгольм – ред.)», – зазначається в повідомленні Пентагону.

При цьому, Остін підкреслив, що Сполучені Штати «залишаються відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії». Глави оборонних відомств двох країн домовилися продовжувати взаємодію в контексті розвитку подій у регіоні.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.

Читайте також: Безпрецедентне явище. Що відомо про витік газу з «Північного потоку»
Теги: розслідування США Північний потік влада міністр Данія Північний потік-2

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