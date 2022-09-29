Пентагон заперечує причетність США до витоків на російських газопроводах

США не причетні до витоків газу на «Північних потоках»

США запропонували Данії допомогти з розслідуванням вибухів на «Північних потоках»

США не мають жодного відношення до інцидентів, що сталися на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця Пентагону.

За інформацією видання, Представник Пентагону повністю заперечив будь-яку можливу причетність США до витоків газу на російських трубопроводах «Північний потік» 1 і 2, що сталися цього тижня в Балтійському морі.

«Ми абсолютно не причетні», – заявив він, відповідаючи на запитання про чутки щодо того, що США спровокували виникнення витоків газу на «Північних потоках».

Разом з тим глава Пентагону Ллойд Остін у розмові з міністром оборони Данії висловив цілковиту підтримку безпеці в регіоні Балтики та запропонував допомогу США в розслідуванні вибухів на російських трубопроводах.

«Міністр Остін запропонував зі свого боку повну підтримку Данії, яка розпочала розслідування вибухів (поблизу датського острова Борнгольм – ред.)», – зазначається в повідомленні Пентагону.

При цьому, Остін підкреслив, що Сполучені Штати «залишаються відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії». Глави оборонних відомств двох країн домовилися продовжувати взаємодію в контексті розвитку подій у регіоні.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.