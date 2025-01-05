«Перед вами мамонт». Зеленський пояснив, чому спроби «подружитися» з Путіним марні

Зеленський: «Путін стоїть із голою дупою і розповідає про племена»

Розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним неможливо, оскільки він за своєю суттю глуха людина. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

«Він глухий. Ви будете поруч стояти і він вас не буде чути. Ви думаєте, ви з Путіним можете розмовляти про технології? Він стоїть з голою дупою і розповідає про племена. Перед вами стоїть мамонт», – сказав Зеленський про російського диктатора.

Президент пояснив, що намагання подружити його з Путіним марні, оскільки глава РФ «інший».

"Він глухий. Ви будете поруч стояти і він вас не буде чути. Ви думаєте ви з путіним можете розмовляти про технології? Він стоїть з голою дупою і розповідає про племена. Перед вами стоїть мавпа", - Зеленський про російського диктатора pic.twitter.com/tbYoEY6zCd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2025

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».