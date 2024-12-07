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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Світ проти РФ. Вже третій випадок

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Частина Заходу освоїла ті правила політичної гри, які Путін вважав своїм ексклюзивом»

Румуни скасували результати першого туру президентських виборів, де переміг проросійський кандидат. Схоже, як мінімум, частина Заходу освоїла ті правила політичної гри, які Путін вважав своїм ексклюзивом.

За місяць – це третій подібний випадок. Спочатку Молдова – де вибори зробили голоси громадян цієї країни, які живуть за кордоном. І це при тому, що там, росіяни серйозно вклалися в фальсифікації. Відчувши силу, проросійські сили заткнулися і просто побоялися робити майдани.

Потім турки провернули класичну операцію «Их там нет» в Сирії (офіційна Анкара навіть спеціальну заяву в стилі русской весни випустила.

Зараз та сама історія в Румунії: Глибинна держава прийняла рішення зупинити російську політтехнологію (яку нам, між іншим треба не просто вивчити, а розкласти по молекулам, хоча дуже сумніваюся, що наші багаточисельні комунікаційні державні і недержавні організації цим займуться). І тут росіяни також заткнуться і утруться.

Продовження буде)

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Теги: Молдова путін Румунія росіяни

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