Переговори Трампа з Путіним: Росія може зміцнити позиції на нафтовому ринку

Домовленості між Трампом і Путіним можуть призвести до збільшення російської нафти на світовому ринку

Росія після переговорів може збільшити присутність своєї нафти на світовому ринку

Ціни на нафту впали в середу після того, як Росія погодилася на пропозицію Дональда Трампа про те, щоб Москва і Київ тимчасово припинили атакувати енергетичну інфраструктуру один одного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Домовленості між Трампом і Путіним можуть призвести до збільшення обсягів російської нафти на світовому ринку. Як зазначає видання, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 19 центів, або 0,3%, до $70,37 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 20 центів, або на 0,3%, до $66,70.

падіння цін на нафту

Потенційне припинення вогню може призвести до послаблення санкцій, що може збільшити поставки нафти та знизити ціни, вважають аналітики.

Також політика адміністрації Трампа у митних питаннях щодо Канади, Мексики та Китаю викликали побоювання щодо рецесії, що також вплинуло на ціни на нафту, оскільки це мало б гальмуючий вплив на попит на нафту.

Як заявили аналітики Goldman Sachs, нафтові ринки залишаються зосередженими на зниженні цін, незважаючи на зростання напруженості на Близькому Сході.

«Підвищення тарифів і високий рівень вільної потужності спотворюють середньострокові ризики для нашого прогнозу в бік зниження», – зазначили аналітики.

Дані про запаси сирої нафти в США, тим часом, намалювали неоднозначну картину: запаси сирої нафти зросли, а запаси палива впали.

Запаси сирої нафти зросли на 4,59 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 14 березня, повідомили ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. За їх словами, запаси бензину впали на 1,71 мільйона барелів, а запаси дистиляту – на 2,15 мільйона барелів.

На цьому фоні Росія може скористатися перемир'ям для розширення своєї присутності на світовому ринку, особливо якщо світові санкції будуть послаблені. Зростання поставок може призвести до подальшого зниження цін на нафту, що вплине на доходи нафтовидобувних країн. Також, угода може бути використана Росією для зміцнення своїх позицій у міжнародній торгівлі, але це залежатиме від реакції інших країн, зокрема США та ЄС.

Нагадаємо, розмова, результатів якої очікував без перебільшення увесь світ, не в останню чергу завдяки підігріванню інтриги адміністрацією Дональда Трампа, завершилася, м’яко кажучи, скромними результатами. Принаймні, в тому, що стосується публічної частини. Єдиною конкретною домовленістю, яку можна з натяжкою вважати проривною, стала згода Путіна на припинення вогню по енергетичній інфраструктурі (аналогічно, звісно, має вчинити й українська сторона), а також його «конструктивна реакція» на ініціативу щодо припинення вогню в акваторії Чорного моря. З повідомлення Кремля випливає, що з такою пропозицією під час розмови виступив Дональд Трамп, а Путін на неї погодився.