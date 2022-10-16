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Франція тренуватиме українських військових. Макрон затвердив план навчань

Альона Боженко
glavcom.ua
Франція тренуватиме українських військових. Макрон затвердив план навчань
Франція почне тренувати 2000 українських військових
фото ілюстративне

Франція найближчим часом прийме на підготовку до двох тисяч українських військових

Франція посилить військову допомогу Україні та навчатиме на своїх полігонах до 2000 українських військовослужбовців. Про це міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню сказав в інтерв'ю Le Parisien.

«Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план підготовки, який дозволить розмістити у країні до 2 тисяч українських військових. Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів», – заявив Лекорню.

Раніше у Франції вже готували українських артилеристів для обслуговування гаубиць Caesar, які були передані Україні.

«Необхідно підготувати нове покоління солдатів, які б змогли триматися тривалий час. Ми це робимо, дотримуючись норм права і не стаючи стороною конфлікту, оскільки ми не перебуваємо в стані війни, а допомагаємо країні, що воює», – підкреслив Лекорню.

Він також нагадав, що Франція передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Точну кількість зброї, яку буде поставлено, не озвучив. Сказав, що кількість «узгоджується з українцями, але вона буде суттєвою, щоб дозволити їм захищати своє небо».

За словами французького міністра, Україна також зробила запит на далекобійні ракетні установки, переговори з цього приводу продовжуються.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Додамо, Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії. 

Також Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар».

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Теги: військові Франція Україна міністр

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