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Макрон і Трасс визначились з подальшою позицією щодо України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Макрон і Трасс визначились з подальшою позицією щодо України
Макрон і Трасс обговорили війну в Україні
фото з відкритих джерел

Лідери двох країн й надалі підтримуватимуть Україну у війні з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс підтвердили подальшу підтримку, яку їхні держави надають Україні. Про це йшлося у телефонній розмові двох лідерів, повідомляє Єлисейський палац.

Зазначається, що Макрон і Трасс обговорили війну в Україні та поточні події.

«Обидва лідери підтвердили свою рішучість підтримувати тісну координацію підтримки, яку Франція та Велика Британія надають Україні на військовому, гуманітарному, економічному та міжнародному рівнях», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України. 

Крім того, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.

Читайте також: Угорщина повністю провалила екзамен на добросусідство
Теги: Ліз Трасс Еммануель Макрон Україна війна

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