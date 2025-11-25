Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп урочисто помилував індиків напередодні Дня подяки (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп урочисто помилував індиків напередодні Дня подяки (відео)
Помилування птахів є невід’ємною частиною святкової традиції в Білому домі
скриншот з відео Білого дому

Американський президент помилував індичок на імʼя Гоббл і Вадл

Президент США Дональд Трамп провів щорічне помилування індички напередодні Дня подяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Зірками церемонії стали індички на ім’я Гоббл і Вадл. На офіційному акаунті першої леді Меланії Трамп опублікували опитування, де американцям запропонували проголосувати якого птаха помилувати.

«Індики, яким сьогодні дарують помилування, мають імена Гоббл і Вадл. Коли я вперше побачив їхні фотографії... я хотів назвати їх Чак і Ненсі, але потім зрозумів, що не буду їх помилувати. Я ніколи не помилую цих двох людей», – заявив президент США під час церемонії.

За даними Офісу першої леді США, обох птахів буде помилувано. Після святкування птахи відправляться до Престажського факультету птахівництва Північнокаролінського державного університету.

Легенди про помилування індиків сягають президентської історії ще часів адміністрації Авраама Лінкольна. За народними переказами, маленький син Лінкольна попросив батька пощадити домашнього індика, який мав стати частиною їхнього святкового обіду на День подяки.

Перше задокументоване помилування індика сталося за правління Джона Кеннеді в 1963 році. Помилування індиків стало нормою в 1989 році, коли Джордж Буш відновив традицію, яка стала невід'ємною частиною святкового сезону в Білому домі.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року у Сполучених Штатах Америки відзначатимуть одне з найбільш важливих і очікуваних свят року – День подяки. З цього дня в США починається сезон різдвяних та новорічних свят.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України
Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України
24 листопада, 02:57
Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю
Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України
23 листопада, 18:59
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18
Сенатор Ліндсі Грме зауважив, що новий пакет санкцій має на меті ще більше поглибити економічну ізоляцію Москви
Сенатор Грем: США готують нові санкції проти покупців російської нафти, Трамп схвалив
17 листопада, 22:11
Чейні більшу частину дорослого життя страждав від серцево-судинних захворювань
Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні
4 листопада, 13:43
Трамп заявив, що Путін мріє з ним торгувати
Війна в Україні. У Трампа нова формула
3 листопада, 10:25
Трамп змінює ставлення до України
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
31 жовтня, 14:11
У адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
31 жовтня, 12:32
Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
27 жовтня, 11:37

Політика

Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua