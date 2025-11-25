Трамп урочисто помилував індиків напередодні Дня подяки (відео)

Американський президент помилував індичок на імʼя Гоббл і Вадл

Президент США Дональд Трамп провів щорічне помилування індички напередодні Дня подяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Зірками церемонії стали індички на ім’я Гоббл і Вадл. На офіційному акаунті першої леді Меланії Трамп опублікували опитування, де американцям запропонували проголосувати якого птаха помилувати.

«Індики, яким сьогодні дарують помилування, мають імена Гоббл і Вадл. Коли я вперше побачив їхні фотографії... я хотів назвати їх Чак і Ненсі, але потім зрозумів, що не буду їх помилувати. Я ніколи не помилую цих двох людей», – заявив президент США під час церемонії.

За даними Офісу першої леді США, обох птахів буде помилувано. Після святкування птахи відправляться до Престажського факультету птахівництва Північнокаролінського державного університету.

🇺🇸Трамп привіз до Білого дому індичку та урочисто її помилував pic.twitter.com/W2f9PzRYXJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2025

Легенди про помилування індиків сягають президентської історії ще часів адміністрації Авраама Лінкольна. За народними переказами, маленький син Лінкольна попросив батька пощадити домашнього індика, який мав стати частиною їхнього святкового обіду на День подяки.

Перше задокументоване помилування індика сталося за правління Джона Кеннеді в 1963 році. Помилування індиків стало нормою в 1989 році, коли Джордж Буш відновив традицію, яка стала невід'ємною частиною святкового сезону в Білому домі.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року у Сполучених Штатах Америки відзначатимуть одне з найбільш важливих і очікуваних свят року – День подяки. З цього дня в США починається сезон різдвяних та новорічних свят.