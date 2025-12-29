Головна Світ Політика
Бельгія готується до війни майбутнього та озброює спецназ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Бельгія готується до війни майбутнього та озброює спецназ
Тео Франкен оголосив про кінець ери економії на армії
фото: trthaber.com

Тео Франкен розповів, як зміниться армія Бельгії у 2025-2026 роках

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підбив підсумки 2025 року, назвавши його «поворотним моментом» для національної безпеки. Після десятиліть скорочення військових видатків країна перейшла до активного переозброєння та адаптації до загроз нового типу. Про це глава оборонного відомства написав на своїй сторінці в

2025 a été l'année du changement pour la Défense. Après des décennies d'économies sur nos forces armées, nous avons définitivement amorcé un revirement.

Pipiplan

Attention, ce que mes prédécesseurs Steven Vandeput et Ludivine Dedonder ont mis sur la table était bien plus que…

соціальній мережі X, пише «Главком».

За словами Франкена, 2025 рік став періодом, коли бельгійське суспільство та влада остаточно усвідомили: безпека потребує реальних інвестицій, а не лише декларацій.

«Ми розпочали шлях до оборонної спроможності, якою зможемо пишатися. Наші Збройні сили отримають можливості, що докорінно відрізняються від усього, що ми мали раніше. Це підготовка до війни майбутнього, де панують технології, кібернетика та швидка адаптованість», – наголосив міністр. Франкен підкреслив, що хоча Бельгія готується до найгірших сценаріїв, головною метою залишається стримування, щоб «така війна ніколи не почалася».

Одним із практичних кроків модернізації стало постачання переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Piorun польського виробництва. Системи вже надійшли до елітного Полку спеціальних операцій (Special Operations Regiment) у Хеверле. ПЗРК Piorun, які блискуче зарекомендували себе в реальних бойових діях, призначені для знищення низьколітаючих цілей – від ударних гелікоптерів до розвідувальних і камікадзе-дронів.

Франкен зазначив, що вибір польських систем замість американських аналогів зумовлений їхньою високою ефективністю проти сучасних російських та іранських БпЛА.

Глава Міноборони також нагадав, що Бельгія продовжує нарощувати витрати на оборону, плануючи досягти позначки у 2% ВВП найближчим часом. Крім ППО, ключовими напрямками стануть: створення «дронової стіни» та нтеграція антидронних систем для захисту військових об'єктів (після серії шпигунських інцидентів у листопаді 2025-го); формування спеціалізованих підрозділів для протидії гібридним атакам, посилення присутності на східному фланзі Альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський на полях засідання Європейської ради у Брюсселі 18 грудня зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і отримав від нього позитивний сигнал щодо майбутнього фінансування України.

 

Теги: Міноборони війна Бельгія фінансування безпека

