Перемовини Байдена та Сі Цзіньпіня: політолог назвав несподівану тему зустрічі

Штати неабияк переймаються долею російської ядерної зброї

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі обговорили, зокрема, російську спадщину після поразки у війні та долю ядерної зброї Росії. Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу «Еспресо».

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За словами політолога, Штати неабияк переймаються долею російської ядерної зброї.

«Я вважаю, що одним із питань, які обговорювались у Сан-Франциско впродовж чотирьох годин, була російська спадщина: як вони ділитимуть російську спадщину. На мій погляд, оце повне самознищення Сі – це позитивний результат для Байдена, для США», – вважає Піонтковський.

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Зокрема, американців не надто надихає перспектива повного перетворення всієї Росії на повний сировинний придаток Китаю

«Ще доля ядерної зброї російської цікавить. Я гадаю, одне з таких довгострокових питань обговорювалося на зустріч», – підсумував він.

Нагадаємо, президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером. Про це Байден заявив під час підсумкової пресконференції за результатами зустрічі.

Президент США сказав, що переговори з Сі були одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій.

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Байден зазначив, що вони з лідером Китаю не завжди погоджувалися: «Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі – у нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним».

До слова, під час виступу у Сан-Франциско, Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий продовжити співпрацю з Вашингтоном щодо збереження панд – традиційного жесту дружби між двома країнами. Сі Цзіньпін заявив, що панди можуть незабаром повернутися до зоопарків Сполучених Штатів. Як відомо, США нещодавно відправили ведмедів назад на їх батьківщину. Три гігантські панди Національного зоопарку, Мей Сян, Тянь Тянь та їхнє дитинча Сяо Ци Цзі вирушили зі США до Китаю.