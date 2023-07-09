Російські медіа виявилися не готовими до повстання Пригожина – розвідка Британії

Telegram-канали «Вагнера» в основному замовкли, майже напевно через втручання держави

Російські медіа виявилися не готовими до постання засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина і відреагували на це в три етапи. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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Через неготовність до спроби заколоту, російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком. Вже після того, як усі закінчилось – ЗМІ намагались «виправити» твердження про пасивність сил безпеки.

«Наративи просували ідею про те, що диктатор Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента, – йдеться у повідомленні.

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Через тиждень ЗМІ почали применшувати значення Пригожина й заколоту, одночасно очорнюючи його особистість.

«Telegram-канали «Вагнера» в основному замовкли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу», – додає пресслужба.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.