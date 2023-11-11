«Підтримка США зменшиться»: ЄС зробив заяву про військову допомогу Україні

Європейський Союз має бути готовий підтримувати Україну у війні з Росією, якщо допомога Сполучених Штатів знизиться, вважає Боррель

Перед об’єднаною Європою постає багато проблем та випробувань, серед яких підтримка України є на першому місці

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять обсяги військової підтримки України. Про це він сказав під час свого виступу в іспанській Малазі.

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За його словами, наразі перед об’єднаною Європою постає багато проблем та випробувань, серед яких підтримка України є на першому місці.

«І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться», – сказав дипломат.

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Раніше повідомлялося, що Євросоюз має плани щодо створення спеціального фонду для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років в розмірі до €20 млрд.

Нагадаємо, деякі країни Європейського союзу виявляють обережність щодо швидкості впровадження заходів щодо використання прибутку від активів Російської Федерації, що потрапили під санкції, для підтримки України. Зокрема, це стосується Франції, Німеччини, Італії та Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

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Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.