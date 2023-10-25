Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ніхто не зобов'язує Угорщину бути в ЄС»: Боррель різко відповів на заяву Орбана

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Ніхто не зобов'язує Угорщину бути в ЄС»: Боррель різко відповів на заяву Орбана
Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС
фото з відкритих джерел

Боррель зазначив, що Угорщина знає про окупацію ще з радянських часів

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.  Таку заяву Боррель зробив на конференції «Європа та мир».

Боррель зазначив, що Угорщина знає про окупацію ще з радянських часів.

«Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлямоні (штаб-квартира Єврокомісії – ред.). Я не бачив жодного танка там. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС», – зазначив Боррель.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Європейський союз намагається усунути країну від її унікальної ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці не приймають.

Під час виступу перед обраною групою гостей в угорському місті Веспрем, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянської окупації країни 1956 року, і хоче позбавити Угорщину ідентичності, нав’язавши модель ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають. 

Раніше у Будапешті депутати опозиційної парламентської фракції «Моментум» облили червоною фарбою паркан біля офісу друга Путіна, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 

Нагадаємо, 17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України «військовою операцією» та потиснув руку диктатору.

Читайте також: Трамп назвав Орбана «лідером Туреччини» та похвалив його
Теги: міністр Європа Угорщина Віктор Орбан квартира Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На складах знаходиться понад 130 тис. кубометрів дров
Міндовкілля знизить ціни на дрова перед опалювальним сезоном
29 вересня, 15:23
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею
29 вересня, 22:50
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
13 жовтня, 22:30
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
16 жовтня, 02:10
Шарль Мішель насварив Урсулу фон дер Ляйєн
Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєднання України до ЄС
6 жовтня, 10:20
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
9 жовтня, 18:06
Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю
Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок «наступного етапу» війни
14 жовтня, 21:38
За словами неназваних джерел, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення ХАМАС
Союзники Ізраїлю закликали відкласти вторгнення до Сектору Гази – Bloomberg
20 жовтня, 21:27
У напрямку Кривого Рогу було випущено ракети та «Шахеди»
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
21 жовтня, 07:00

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6476
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6168
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4881
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту