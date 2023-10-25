«Ніхто не зобов'язує Угорщину бути в ЄС»: Боррель різко відповів на заяву Орбана

Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

Боррель зазначив, що Угорщина знає про окупацію ще з радянських часів

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу. Таку заяву Боррель зробив на конференції «Європа та мир».

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Боррель зазначив, що Угорщина знає про окупацію ще з радянських часів.

«Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлямоні (штаб-квартира Єврокомісії – ред.). Я не бачив жодного танка там. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС», – зазначив Боррель.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Європейський союз намагається усунути країну від її унікальної ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці не приймають.

Під час виступу перед обраною групою гостей в угорському місті Веспрем, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянської окупації країни 1956 року, і хоче позбавити Угорщину ідентичності, нав’язавши модель ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають.

Раніше у Будапешті депутати опозиційної парламентської фракції «Моментум» облили червоною фарбою паркан біля офісу друга Путіна, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, 17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України «військовою операцією» та потиснув руку диктатору.