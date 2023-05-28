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Після чуток про госпіталізацію у Москві, кортеж Лукашенка був помічений у Мінську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після чуток про госпіталізацію у Москві, кортеж Лукашенка був помічений у Мінську
За інформацією «Беларускі Гаюн», Лукашенко повернувся до Мінська 25 травня о 20:00
фото скріншот відео

Інформація про госпіталізацію Лукашенка поки що не підтверджується

Кортеж самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вчора, 27 травня, прямував до резиденції диктатора. Ймовірно, чутки про його госпіталізацію у Москві неправдиві. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн» у Telegram.

«За нашою інформацією, Лукашенко повернувся до Мінська 25 травня о 20:00, після чого його кортеж було помічено на шляху до резиденції», – пише моніторингова група.

При цьому «Беларускі Гаюн» зазначає, що інформація про госпіталізацію Лукашенка поки що не підтверджується.

«Наразі ми не можемо підтвердити чутки, які поширює Валерій Цепкало, про те, що 25 травня Лукашенка було госпіталізовано в Москві», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 травня білоруський опозиціонер Валерій Цепкало повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент Білорусії Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевнив, що Лукашенко хворіє, але російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті. 

Теги: Telegram

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