Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?

Експерт порадила не користуватись банківськими чат-ботами, якщо раніше не робили цього і не впевнені у їх достовірності

У Telegram збільшилась кількість фейкових чат-ботів українських банків. Їх створюють шахраї, для того, щоб дізнаватися особисту інформацію українців та красти гроші з карток довірливих користувачів. Про це йдеться на сайті Obozrevatel.

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Заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олеся Данильченко розповіла, щоб не потрапити «на гачок» аферистів, варто уважно перевіряти, чи на справжній чат-бот фінустанови ви зайшли.

«Треба переглядати, чи є там синя галочка, хоча зловмисники навіть навчилися її примальовувати. Рекомендую: якщо ви раніше не користувалися банківськими чат-ботами, якщо не можете розрізнити, не впевнені в цьому, то краще скористатися якимись іншими варіантами сервісів. Наприклад, можна зайти в інтернет-банкінг», – дала рекомендації Олеся Данильченко.

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За її інформацією в Telegram з'явилося багато підробок чат-ботів, адже на платформі є проблеми з блокуваннями. «Тому навіть якщо шахраїв вже викрили й банк подав заявку на блокування, фейкові чат-боти продовжують існувати ще декілька днів», – зазначає експертка.

Нагадаємо, Україна поступово адаптує законодавство до європейського. Так, у березні парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. За словами юристів, це повна детінізація, а одним із наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за запитом податкової. Автоматичний обмін має запрацювати в липні 2023 року. Згідно з законопроєктом, перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період – з 1 липня 2023 по 31 грудня 2023. Як пояснюють експерти, автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх: ФОПів, юридичних та фізичних осіб.