Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?
Експерт порадила, як не потрапити у халепу із банківськими картками
фото з відкритих джерел

Експерт порадила не користуватись банківськими чат-ботами, якщо раніше не робили цього і не впевнені у їх достовірності

У Telegram  збільшилась кількість фейкових чат-ботів українських банків. Їх створюють шахраї, для того, щоб  дізнаватися особисту інформацію українців та красти гроші з карток довірливих користувачів. Про це йдеться на сайті Obozrevatel.

Заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олеся Данильченко розповіла, щоб не потрапити «на гачок» аферистів, варто уважно перевіряти, чи на справжній чат-бот фінустанови ви зайшли. 

«Треба переглядати, чи є там синя галочка, хоча зловмисники навіть навчилися її примальовувати. Рекомендую: якщо ви раніше не користувалися банківськими чат-ботами, якщо не можете розрізнити, не впевнені в цьому, то краще скористатися якимись іншими варіантами сервісів. Наприклад, можна зайти в інтернет-банкінг», –  дала рекомендації Олеся Данильченко.

За її інформацією в Telegram з'явилося багато підробок чат-ботів, адже на платформі є проблеми з блокуваннями. «Тому навіть якщо шахраїв вже викрили й банк подав заявку на блокування, фейкові чат-боти продовжують існувати ще декілька днів», – зазначає експертка.

Нагадаємо, Україна поступово адаптує законодавство до європейського. Так, у березні парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. За словами юристів, це повна детінізація, а одним із наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за запитом податкової. Автоматичний обмін має запрацювати в липні 2023 року. Згідно з законопроєктом, перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період – з 1 липня 2023 по 31 грудня 2023. Як пояснюють експерти, автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх: ФОПів, юридичних та фізичних осіб.

Читайте також: 

Найбільший банк Кіпру закриває рахунки тисячам росіян

 

Теги: гроші інтернет Україна Telegram парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи на те, що про потребу відновити експорт говорили півтора місяці, перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів
Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії – Український інститут майбутнього
15 квiтня, 16:59
Міністр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини
Міністр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини
16 квiтня, 19:07
Швейцарія відмовила у поставці боєприпасів Україні: Шольц виступив із різкою заявою
Швейцарія відмовила у поставці боєприпасів Україні: Шольц виступив із різкою заявою
19 квiтня, 13:59
В Україні 19 квітня очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами
Короткочасні дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди в Україні на 19 квітня
19 квiтня, 05:38
Чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою
«Зливав» інформацію про оборону заводів на Одещині. СБУ затримала ворожого агента
1 травня, 13:23
Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
27 квiтня, 06:16
Заборону знято: Єврокомісія узгодила з п'ятьма країнами імпорт української агропродукції
Заборону знято: Єврокомісія узгодила з п'ятьма країнами імпорт української агропродукції
28 квiтня, 21:51
У Москві знайли українське гасло у назві Wi-Fi мережі
Магазин у Москві втрапив у скандал через проукраїнську назву мережі Wi-Fi
2 травня, 18:44
Юрій Голик називає себе консультантом «Великого Будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
Вчора, 16:07

Особисті фінанси

Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?
Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?
Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції
Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції
Де в Україні найвищі зарплати: названо міста
Де в Україні найвищі зарплати: названо міста
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради
Деякі українці не платитимуть податок на землю: кого це стосується
Деякі українці не платитимуть податок на землю: кого це стосується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
14K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
8987
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
7124
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
5926
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
5399
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)

Новини

Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Сьогодні, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Сьогодні, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту