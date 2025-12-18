Головна Світ Політика
Після санкцій ЄС імпорт російського СПГ до Бельгії суттєво зріс

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Через блокування транзиту російського СПГ до Азії обсяги газу, що надходять до Бельгії, зросли більш ніж на дві третини

Європейська заборона на транзит скрапленого природного газу з Росії, запроваджена в межах 14-го пакета санкцій ЄС, призвела до різкого зростання імпорту російського СПГ до Бельгії через порт Зебрюгге. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Belga.

З 27 березня в європейських портах діє заборона на транзит скрапленого природного газу (СПГ) з Росії до пунктів призначення за межами Європи.

Цей захід був частиною 14-го пакета санкцій, введених країнами-членами ЄС з метою обмеження фінансування військових витрат Росії, але він також призвів до значного збільшення обсягів російського газу, що надходить до Бельгії.

Аналіз останніх даних про імпорт, наданих Федеральною службою економіки Бельгії, підтверджує цю тенденцію. За сім місяців з моменту введення заборони на транзит російська газова компанія "Новатек" через свою дочірню компанію «Ямал СПГ» вивантажила в Бельгії 35,2 терават-години СПГ.

Оскільки експорт до Азії заблоковано, Росія зараз перенаправляє цей газ до європейської мережі. Для порівняння, за попередні три роки щороку в квітні та жовтні в бельгійську мережу надходило приблизно 20 терават-годин російського СПГ, що означає, що чистий імпорт зараз зріс більш ніж на дві третини.

Нагадаємо, що у 2024 році Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації. Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 російських суден, які входять до складу російського «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв.

Теги: Бельгія обмеження блокування транзит імпорт санкції росія Європейський Союз

