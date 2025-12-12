Путін відключив жителям Петербурга мобільний інтернет

Мобільний інтернет у Петербурзі другий день не працює

Мешканці міста масово скаржаться на відсутність зв’язку та недоступність навіть сервісів із «білого списку»

У Петербурзі другу добу спостерігаються серйозні перебої в роботі мобільного інтернету. Про це повідомляє російські ЗМІ.

Користувачі майже всіх найбільших операторів зв’язку масово скаржаться на перебої в роботі інтернету. Жителі міста повідомили, що деякі застосунки з так званого «білого списку» також виявилися недоступними – зокрема, навігаційні сервіси.

«Час карту паперову купувати. Їхала навпомацки. Треба телефон перезавантажувати після того, як з дому вийшов», – розповідають користувачі.

Користувачі пішли у соцмережі Комітету з інформатизації та зв’язку міста і залишають там гнівні коментарі.

«Влада Петербурга, хто понесе персональну відповідальність за те неподобство, яке діялося 11 грудня весь день з мобільним зв'язком, хто відшкодує збитки за завдану шкоду людям? – пишуть містяни.

У міському Комітеті підтвердили, що робота мобільного інтернету є нестабільною у зв’язку з заходами безпеки.

Нагадаємо, що в Ульяновську та кількох районах області Росії введено постійні обмеження на мобільний інтернет. Влада країни заявляє, що це необхідно для «захисту об'єктів спеціального призначення», однак місцеві жителі скаржаться, що навіть дозволені ресурси не працюють. Зокрема, у регіоні немає доступу до важливих онлайн-сервісів, таких як портал державних послуг, банківські сервіси та інтернет-магазини.

Раніше повідомлялось, що з 1 березня 2026 року федеральний наглядовий орган «Роскомнадзор» отримає розширені повноваження, які дозволять йому блокувати вебсайти та навіть відключати російський сегмент мережі від глобального інтернету.