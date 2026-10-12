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Росія та її союзники розпочали військові навчання у Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія та її союзники розпочали військові навчання у Білорусі
Серед завдань, які відпрацьовуватимуть військові, є проведення так званих миротворчих операцій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У військові навчання залучені понад 1,5 тис. військовослужбовців

У Білорусі упродовж 12-16 жовтня триватимуть маневри в рамках спільних військових навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Непорушне братерство-2026» та «Бар'єр-2026». Про це повідомляється «Главком» з посиланням на сайт ОДКБ.

Участь у заході беруть військові з Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Загалом будуть залучені понад 1,5 тис. військовослужбовців та більш ніж 300 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки, приблизно 80 безпілотників різних типів.

Серед завдань, які відпрацьовуватимуть військові, є проведення так званих миротворчих операцій. Також військові проводитимуть ліквідацію джерел біологічних загроз. Навчання відбуватимуться на полігонах «Лосвідо» та «Стародорожський».

Зазначається, що навчання мають плановий характер і начебто не спрямовані проти третіх держав.

До слова, у серпні Росія провела рідкісні ракетні навчання за участю військово-морських суден та наземної пускової установки поблизу островів на Далекому Сході, на які претендує Японія.

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Теги: Білорусь росія Казахстан військові навчання Киргизстан Таджикистан

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