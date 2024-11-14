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Суд відхилив позови грузинської опозиції за результатами парламентських виборів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд відхилив позови грузинської опозиції за результатами парламентських виборів
Опозиція вимагала, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними
фото з відкритих джерел

Суд після 13-годинного засідання визнав скарги позовників необґрунтованими

Тбіліський суд відхилив 11 позовів опозиційних політсил та громадських організацій, які вимагають визнати недійсними підсумкові протоколи окружних комісій. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Політичні коаліції «Єдність – Національний рух» та «Сильна Грузія», а також «Асоціація молодих юристів Грузії» стверджували, що бюлетені порушують таємницю голосування. Раніше виявилося, що позначка маркером на папері просвічується зі зворотного боку і її видно стороннім.

Цьогоріч голосування на парламентських виборах у Грузії відбувалося в напівелектронному форматі: окрім традиційних кабінок на виборчих дільницях, використовували електронні технології.

Після реєстрації та маркування (на палець руки крапали чорнило, що світиться під ультрафіолетом) виборці отримували бюлетень. У кабінці маркером позначали свій вибір, на виході прикривали його листами рамки-конверта, щоб іншим було не видно, та несли до спеціального апарату. 

Натомість Центральна виборча комісія заявила, що інформація – «повна брехня і спрямована на введення суспільства в оману». За словами її представників, на дільницях використовувалися лише маркери, надані Smartmatic.

Так, за підсумками засідання, яке тривало 13 годин, суддя Івері Абашидзе не задовольнив жодного позову. Усі скарги він визнав необґрунтованими. Опозиція вважає, що рішення було замовленням партії влади.

Нагадаємо,  апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту.

Раніше у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

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Теги: суд Грузія вибори ЦВК

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