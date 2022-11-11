США закуплять у Південної Кореї артилерійські боєприпаси для України – WSJ

За даними видання, куплених у Сеула снарядів вистачить українській армії на кілька тижнів

Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для того, щоб їх потім направили до України. Про це повідомляє Wall Street Journal.

За інформацією джерела видання, угода між США та Кореєю є конфіденційною, проте американські чиновники, знайомі з її змістом, розповіли, що куплених у Сеула снарядів вистачить українській армії на кілька тижнів.

«Офіційні особи США, знайомі з угодою, заявили, що США закуплять 100 тисяч снарядів 155-мм артилерії, які будуть доставлені в Україну. Цього достатньо для забезпечення артилерійських підрозділів України щонайменше на кілька тижнів інтенсивних бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами чиновників, опосередковане відправлення боєприпасів через Штати дозволяє Сеулу формально залишатися в рамках взятого зобов'язання не постачати Україні озброєння.

У цей час Вашингтон зможе уникнути витрачання власних арсеналів озброєнь.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявляв, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини.

Додамо, Пентагон 11 листопада оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами