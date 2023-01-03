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Південна Корея оштрафувала Tesla на $2,2 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Південна Корея оштрафувала Tesla на $2,2 млн
фото ілюстративне

Компанія не повідомила своїм клієнтам про менший запас ходу своїх електромобілів при низьких температурах

Антимонопольний регулятор Південної Кореї заявив, що оштрафував на $2,2 млн американську компанію Tesla за те, що вона не повідомила своїм клієнтам про менший запас ходу своїх електромобілів при низьких температурах. Про це повідомляє Reuters.

У заяві зазначається, що Tesla «перебільшувала інформацію про запас ходу своїх автомобілів на одній зарядці, їхню економічну ефективність у порівнянні з бензиновими автомобілями, а також продуктивність Superchargers», яка була опублікована на офіційному вебсайті з серпня 2019 року і донедавна. 

Згідно з даними Корейської комісії зі справедливої ​​торгівлі, запас ходу автомобілів американського виробника електромобілів зменшується в холодну погоду на 50,5% порівняно з рекламою в Інтернеті. Зазначається, що Tesla не надала Reuters коментарів щодо інциденту, що стався.

Також повідомляється, що на офіційному вебсайті американської компанії є поради щодо водіння взимку, такі як попереднє кондиціонування транспортних засобів із зовнішніми джерелами живлення та використання оновленого додатка Energy для моніторингу споживання енергії, але не згадується про втрату запасу ходу при мінусовій температурі.

Раніше повідомлялося, що Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики.

Теги: Південна Корея Tesla штраф

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