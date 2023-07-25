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Північна Корея запустила балістичні ракети у Японське море

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Північна Корея запустила балістичні ракети у Японське море
КНДР знову запустила балістичні ракети
фото: Yonhap

Дві ракети пролетіли майже 400 кілометрів, перш ніж впасти в море

Уночі 25 липня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності у Японське море. Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, у межах третього раунду пусків КНДР запустила дві ракети з району Пхеньян – о 23:55 24 числа й опівночі 25 числа. Обидві ракети пролетіли приблизно 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.

Запуски були здійснені через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї повідомив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.

Відомо, що минулого тижня USS Kentucky став першим американським атомним підводним човном, що прибув до Південної Кореї з 1980-х років. Північна Корея відреагувала на цю подію минулого тижня випробувальними пусками балістичних та крилатих ракет.

Нагадаємо, напередодні КНДР здійснила запуск кількох крилатих ракет у Жовте море, між Китаєм та Корейським півостровом. 

До відома, Північна Корея погрожує відповісти ядерною зброєю за демонстрацію військової потужності США, зокрема, через розміщення американського атомного підводного човна на узбережжі Південної Кореї. 

Раніше повідомлялося, що Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску Північною Кореєю балістичної ракети. 

Також 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо. Токіо висловив Пхеньяну протест у зв'язку з запуском.

Президент Південної Кореї попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі. 

Теги: Північна Корея ракета

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