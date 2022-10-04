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Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії
Ракета впала в Тихий океан
фото з відкритих джерел

Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією

Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією. Ракета була запущена над східним узбережжям Північної Кореї. Вона, імовірно, пролетіла над територією країни і впала в Тихий океан, пише Reuters. Японія не використовувало жодних заходів оборони для знищення ракети. Південнокорейське командування збройних сил заявило, що, імовірно, це була балістична ракета середньої дальності, запущена з північнокорейської провінції Джаган. Північна Корея використовувала цю провінцію для проведення кількох недавніх випробувань, зокрема кількох ракет, які, за її твердженням, були «гіперзвуковими».

Влада Японії попередила жителів про необхідність сховатися. На півночі Японії був тимчасово був припинений  рух поїздів.

Представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що дії Північної Кореї, включно з неодноразовими запусками балістичних ракет, загрожують миру і безпеці Японії, регіону та міжнародного співтовариства і є серйозною проблемою. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї «варварськими», і заявив, що уряд продовжить збирати й аналізувати інформацію.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну.

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Теги: ракета Японія Північна Корея

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