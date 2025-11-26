«П'ять хвилин до Європи»: Рютте про ракетну загрозу з РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, що навіть західні країни Європи опинилися під загрозою російських міжконтинентальних ракет

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вся Європа зараз знаходиться під загрозою з боку Росії. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

За словами Рютте, різниця між країнами Балтії та, наприклад, Іспанією полягає лише в тому, що ракета РФ летітиме до західних країн на п’ять хвилин довше.

«Чи знаєте ви різницю між Вільнюсом і Валенсією? П'ять хвилин. Між Вільнюсом, столицею Литви, і Валенсією, дуже гарним містом в Іспанії, є п'ять хвилин. Саме стільки потрібно одній з нових російських ракет, щоб досягти Іспанії», – відповів він на запитання журналістки про те, чи всі країни НАТО знаходяться під однаковою загрозою.

Нові міжконтинентальні ракети досягають швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, і їх неможливо перехопити звичайними засобами.

«Тож навіть якщо ви думаєте, що Литва знаходиться на східному фланзі, а ви в безпеці десь далеко, ви також на східному фланзі. Ми всі на східному фланзі. Більше немає жодної різниці», – додав генсекретар Альянсу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, закликаючи Рим долучитися до програми закупівель озброєння для України PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.