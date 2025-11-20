Головна Світ Політика
Кремль звинуватив Україну у «небажанні продовжувати діалог»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кремль звинуватив Україну у «небажанні продовжувати діалог»
Кремль прокоментував можливі майбутні переговори з Києвом
фото: Reuters

Пєсков заявив, що контакти з американцями тривають

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана обговорювався наступний раунд переговорів з Росією. Після цього повідомлення Кремль також прокоментував можливі майбутні переговори з Києвом та навіть звинуватив Україну у у «небажанні продовжувати діалог», пише «Главком».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «відкрита до переговорів», однак пауза у процесі виникла нібито через небажання України вести конструктивні переговори.

Також він прокоментував численні повідомлення від західних ЗМІ про можливий мирний план для припинення війни в Україні. Дмитро Пєсков заявив, що контакти з американцями тривають, але «немає жодних нових подій», і що Кремль немає ніякої інформації щодо цього.

Реакція Кремля на пропозицію президента Ердогана щодо відновлення Стамбульського процесу, який передбачає переговори між Україною та Росією, також була скептичною. 

До слова, лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна завжди готова обговорювати з РФ пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні.

Як повідомлялося, США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу.  

За версією Axios, спецпредставник президента США Стів Віткофф та президент України Володимир Зеленський не провели запланованої зустрічі в Туреччині, оскільки українська сторона привезла альтернативний мирний план. 

