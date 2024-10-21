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Пєсков прокоментував інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пєсков прокоментував інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України
Ймовірно, корейські військові в селищі Сергєєвка, Росія, жовтень 2024.
фото: Parapax

Пєсков додав, що Росія буде розвивати  співробітництво з Північною Кореєю й надалі

 

Речник Кремля Дмитро Пєсков не заперечив інформацію про участь північнокорейських військових на боці Росії у війні проти України. Про це повідомляє російська служба Інтерфакс.

«Південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому – багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї й треба ставитися», – заявив Пєсков. 

За його словами, Росія нібито має «суверенне право» розвивати відносини з КНДР в усіх галузях. І це не повинно «викликати якихось занепокоєнь, оскільки співпраця між РФ та Північною Кореєю начебто не спрямована проти третіх країн»» .

Пєсков також додав, що Росія буде розвивати це співробітництво й надалі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що чутки про допомогу Росії від КНДР вимагають більш рішучих дій від партнерів України. «Якщо інформація про те, що російські каральні загони оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, нам доведеться повернутися до «європейських чобіт на українській землі» та інших ідей, запропонованих Макроном», – наголосив чиновник. Водночас очільник МЗС Литви додав, що Європа продовжує діяти пасивно. Утім, він упевнений у здатності союзників України вжити всіх необхідних проактивних кроків для вирішення конфлікту.

Раніше повідомлялося, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

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Теги: росія війна Північна Корея Україна Дмитро Пєсков

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