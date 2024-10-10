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Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч

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Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Основні новини ночі 10 жовтня
фото з відкритих джерел

Росіяни у Вовчанську відбили у ЗСУ Агрегатний завод

Українські війська втратили контроль над Агрегатним заводом у Вовчанську, який є важливим стратегічним об'єктом. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Війська окупантів просунулися у Вовчанську Харківської області, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, у районі Сіверська, у південному Торецьку.

Українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська, а сили РФ просунулися на південний схід від Покровська та відбили Агрегатний завод у Вовчанську. 

Білий дім занепокоєний тим фактом, що Трамп, ймовірно, спілкується з Путіним

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Представники Білого дому не можуть підтвердити той факт, що колишній президент США Дональд Трамп спілкувався з російським диктатором Путіним. Однак, керівництво Білого дому США занепокоєно, що сама розмова могла відбуватись. Про це повідомила речниця Карін Жан-П’єр, інформує DW.

«Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так», – сказала речниця Білого дому.

Ураган «Мілтон» досягнув узбережжя США та вже наніс велику шкоду у Флориді

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Потужний ураган Мілтон, який обрушився на Флориду в четвер ввечері, спричинив також серію торнадо в регіоні та відключення енергопостачання до понад 1 млн будинків. Про це повідомляє агентство АР.

«Понад один мільйон будинків і підприємств знеструмлені в ніч проти четверга у Флориді. Найбільше відключень зафіксовано в окрузі Сарасота та сусідньому окрузі Манаті», – зазначається в повідомленні.

Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вирізняється своєю проросійською позицією, назвав журналістів великих ЗМІ «кровожерливими виродками». Про це пише Politico.

Фіцо пригрозив запровадженням нових обмежень, включно зі створенням національного органу для контролю за ЗМІ, що, на думку критиків, фактично дорівнює державній цензурі.

Столтенберг заявив, що вторгнення РФ могло не відбутись, якщо б Україні вчасно дали зброю

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що якби країни Альянсу почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році, повномасштабної війни можна було б уникнути. Про це він сказав у інтерв’ю Politico.

«Війна почалася не у 2022 році, а у 2014 році – з незаконної анексії Криму та введення російських військ на східний Донбас влітку 2014 року, – нагадав він. – І союзники з НАТО надали деяку підтримку Україні».

Центр протидії дезінформації спростував фейк про зникнення 152-ї бригади біля Покровська

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

Центр протидії дезінформації спростовує поширені російськими пропагандистами чутки про нібито «зникнення» 152-ї окремої єгерської бригади Збройних Сил України та її командира під час боїв на Покровському напрямку. Про це ЦПД повідомив у своєму Telegram.

«Верифікувавши інформацію в Генштабі, Центр повідомляє, що 152-га бригада продовжує виконувати бойові завдання, і заяви про її буцімто «зникнення» є безпідставними. Такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб посіяти паніку серед населення, викликати недовіру до Збройних Сил України, деморалізувати українських військових та їхні родини», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Донбас війна Дональд Трамп завод Єнс Столтенберг ураган населення

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